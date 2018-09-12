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В Ростове-на-Дону начался третий этап всеармейских соревнований «Командирские старты»
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В Ростове-на-Дону начался третий этап всеармейских соревнований «Командирские старты» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях принимают участие шесть команд от общевойсковых объединений, 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Третий этап всеармейских соревнований «Командирские старты» на первенство Южного военного округа (ЮВО) начался на базе Спортивного клуба армии в Ростове-на-Дону.
В состязаниях принимают участие шесть команд от общевойсковых объединений, 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии. В каждую команду вошло по 9 офицеров в шести категориях — от командира взвода до командующего объединением.
Кроме того, в «Командирских стартах» представлено 13 команд от соединений и воинских частей, в каждой из которых по 8 офицеров в 4 категориях от командира взвода до командира соединения.
Более 150 участников из числа старших и младших офицеров ЮВО будут состязаться в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях (подтягивание, упражнения с гирями).
«Сегодня в Ростове-на-Дону начался окружной этап, в ходе которого мы отберем лучших офицеров для участия во всеармейских состязаниях. В прошлом году наша сборная победила, в этом году мы постараемся, чтобы Кубок остался в Южном военном округе», — сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников
По итогам соревнований сборная команда ЮВО в составе 11 наиболее подготовленных офицеров — от командиров взводов до командующего армией — выступит в финале всероссийского этапа «Командирских стартов».
Соревнования «Командирские старты» проводятся шестой год подряд в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни, повышения их мотивации к занятиям спортом.
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