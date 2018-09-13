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Китайские «Варшавянки» получили таинственный новый отсек
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Китайские «Варшавянки» получили таинственный новый отсек 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Российская Газета
Средства массовой информации Китая разместили снимки дизель-электрической подводной лодки проекта 877ЭКМ «Палтус» (тип «Варшавянка) в Южно-Китайском море. Эксперты, проанализировав фотографии, отметили, что субмарина стала длиннее.
Как пишет посвященное военно-морской тематике издание Covert Shores, в корпусе подлодки замечена вставка длиной около 15 метров.
Скорее всего в новом отсеке разместили воздухонезависимую энергоустановку, которая сделает субмарину еще более скрытной. В составе ВМС Китая уже есть лодки с анаэробной силовой установкой — речь идет о подлодках Тип 041, также известных как Тип 039A. Не исключено, что модернизированная „Варшавянка“ получила новый двигатель. Впрочем, официальных комментариев по этой теме пока нет.
Напомним, что дизельные подлодки типа „Варшавянка“ — одни из лучших в своем классе. Они до сих пор представляют собой серьезную угрозу как для надводных кораблей, так и для атомных субмарин.
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