Китайские «Варшавянки» получили таинственный новый отсек

Средства массовой информации Китая разместили снимки дизель-электрической подводной лодки проекта 877ЭКМ «Палтус» (тип «Варшавянка) в Южно-Китайском море. Эксперты, проанализировав фотографии, отметили, что субмарина стала длиннее.

Как пишет посвященное военно-морской тематике издание Covert Shores, в корпусе подлодки замечена вставка длиной около 15 метров.

Скорее всего в новом отсеке разместили воздухонезависимую энергоустановку, которая сделает субмарину еще более скрытной. В составе ВМС Китая уже есть лодки с анаэробной силовой установкой — речь идет о подлодках Тип 041, также известных как Тип 039A. Не исключено, что модернизированная „Варшавянка“ получила новый двигатель. Впрочем, официальных комментариев по этой теме пока нет.

Напомним, что дизельные подлодки типа „Варшавянка“ — одни из лучших в своем классе. Они до сих пор представляют собой серьезную угрозу как для надводных кораблей, так и для атомных субмарин.