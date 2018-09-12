Чем опасны российские «Черные дыры»

Китая, Румынии, Алжира и В настоящее время на вооружении ВМФ России стоят дизельные подлодки проектов 877 «Палтус» и 636.3 «Варшавянка», строившиеся на протяжении трех десятилетий. Для защиты российских территориальных вод их более чем достаточно, пишет Military Watch Magazine. Это одни из лучших субмарин в своем классе, они также стоят на вооружении ВМС Польши , Индии, Ирана Вьетнама . Последние варианты этих субмарин работают настолько тихо, что их практически невозможно обнаружить — именно за возможность внезапно исчезать с вражеских сонаров их и назвали «Черными дырами».

"Варшавянки" вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать надводные, наземные и подводные цели. Они также могут нести и применять современные мины и торпеды и уничтожать воздушные цели при помощи зенитно-ракетных комплексов «Стрела-3». Главным достоинством «Черных дыр» является их высокая живучесть. Специфическая форма корпуса вкупе с бесшумностью гарантирует, что обнаружить лодку противнику будет очень непросто. Внешнюю оболочку дополняет резиновое покрытие, что обеспечивает дополнительную защиту от обнаружения локаторами противника. Система регенерации воздуха позволяет «Варшавянкам» оставаться под водой до 260 часов — меньше, чем у атомных «коллег», но для дизельной субмарины это отличный показатель.

Российские верфи продолжают строить и совершенствовать дизельные подводные лодки, которые пользуются спросом у иностранных заказчиков. «Варшавянки» до сих пор представляют собой серьезную угрозу для ВМС стран Запада. Эти подлодки также являются важным военным активом для Китая и Вьетнама, так как они способны защитить интересны этих стран в Южно-Китайском море, напряженность в котором в последние годы активно нарастает. Не менее важную роли «Черные дыры» играют на Ближнем Востоке — иранские «Палтусы» остаются значимой угрозой для авианосных ударных групп США в Ормузском проливе.

Со временем «Варшавянки» в составе ВМФ РФ заменят на более современные подводные лодки проекта 677 «Лада» (одна из них уже находится в опытной эксплуатации). Эти субмарины лучше вооружены и отличаются еще более низким уровнем шума.