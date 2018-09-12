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На учениях в Абхазии расчеты РСЗО «Град» и экипажи бомбардировщиков Су-25 учились уничтожать заглубленные штабы боевиков ночью
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На учениях в Абхазии расчеты РСЗО «Град» и экипажи бомбардировщиков Су-25 учились уничтожать заглубленные штабы боевиков ночью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Решение учебно-боевых задач осуществлялось на основе опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
В ночных условиях артиллеристы российской военной базы в Абхазии совместно с авиацией 4-й армии ВВС и ПВО в рамках двустороннего ротного тактического учения (РТУ) массированным огнем уничтожили подземные коммуникации условного незаконного вооруженного формирования (НВФ).
В ходе мероприятия на горно-лесистом полигоне Цабал военнослужащие вели прицельный огонь из реактивных систем залпового огня РСЗО «Град», 120-мм минометов и 122-мм гаубиц Д-30 по заглубленным штабам и проходам, технике и скоплениям боевиков условного противника на удалениях от 1 до 10 км. Разведка целей осуществлялась с применением штатных беспилотных летательных аппаратов.
В свою очередь, самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации отработали навыки по нанесению ракетно-бомбовых ударов по наиболее заглубленным целям. Истребители Су-30, Су-27СМ и бомбардировщики Су-25 были задействованы в интересах мотострелковых подразделений военной базы. Бомбометание и ракетные пуски выполнялись имитационно.
Координацию действий боевых летчиков обеспечивали передовые авиационные наводчики, входящие в состав полевого командного пункта ротной тактической группы, действующие в единой системе разведывательно-ударных контуров.
Наведение авиационных и артиллерийских ударов на цели также выполнялось войсковыми разведчиками, используя комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР».
Этап учения проводился на артиллерийском тактическом поле полигона, оснащенного современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой. Решение учебно-боевых задач офицерами осуществлялось на основе опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
Двусторонние РТУ в воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в Абхазии в них принимают участие более 1 тыс. военнослужащих базы, задействовано свыше 300 единиц военной техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация»
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