Министерство обороны Украины рассказало, кто будет воевать за страну через несколько лет 

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«По результатам конкурсного отбора на обучение в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших военных заведений по всем уровням военного образования принято более 3,5 тысяч человек», — сказал замдиректора департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Вадим Артамощенко.
Он уточнил, что в учебные заведения принимают граждан разных категорий: гражданские лица со средним образованием, выпускники военных (военно-морских) лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, военнослужащие-контрактники, резервисты и военнообязанные.
Стоит отметить, с этого года увеличен возрастной ценз для поступления в военные учебные заведения — с 17 до 30 лет.
Ранее начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов подчеркнул, что качество подготовки военнослужащих для ВСУ оставляет желать лучшего. По его словам, в связи с катастрофическим дефицитом кадров Министерство обороны Украины разработало проект по подготовке офицеров всего за один год, на которые принимали всех желающих. Однако, как заявил Безсонов, выпускники, получившие звание «младший лейтенант», в случае активизации боевых действий, не имея опыта и профессиональной подготовки, трусливо сбегут или поведут свой личный состав на убой.
Кроме того, результаты призывных кампаний на Украине показывают, что на самом деле молодые люди любыми способами уклоняются от службы в армии. Только по данным пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, в прошлом году около 70% призывников не явились в военкоматы по повесткам. В сложившейся ситуации военкоматы ищут другие способы выполнить план по призыву, например, в октябре сотрудники МВД Украины провели рейд в киевском ночном клуб Jugendhub и отправили парней призывного возраста в Деснянский военный комиссариат. Юристы назвали действия силовиков незаконными.