Министерство обороны Украины рассказало, кто будет воевать за страну через несколько лет

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«По результатам конкурсного отбора на обучение в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших военных заведений по всем уровням военного образования принято более 3,5 тысяч человек», — сказал замдиректора департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Вадим Артамощенко.

Он уточнил, что в учебные заведения принимают граждан разных категорий: гражданские лица со средним образованием, выпускники военных (военно-морских) лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, военнослужащие-контрактники, резервисты и военнообязанные.

Стоит отметить, с этого года увеличен возрастной ценз для поступления в военные учебные заведения — с 17 до 30 лет.

Ранее начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов подчеркнул, что качество подготовки военнослужащих для ВСУ оставляет желать лучшего. По его словам, в связи с катастрофическим дефицитом кадров Министерство обороны Украины разработало проект по подготовке офицеров всего за один год, на которые принимали всех желающих. Однако, как заявил Безсонов, выпускники, получившие звание «младший лейтенант», в случае активизации боевых действий, не имея опыта и профессиональной подготовки, трусливо сбегут или поведут свой личный состав на убой.