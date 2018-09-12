США избавятся от важнейшего договора с Россией

Зачем американцы уничтожают еще один важнейший договор с Россией

Соединенные Штаты уничтожают еще один важнейший договор, заключенный в свое время с Россией — так называемый ДОН, Договор по открытому небу. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из отказа США без объяснения причин сертифицировать российский Ту-214 ОН для полетов над своей территорией. Какие последствия будет иметь решение американцев — и чем оно вызвано на самом деле?

Новейший российский самолет наблюдения Ту-214 ОН не будет допущен к полетам над территориями государств — участников Договора по открытому небу (ДОН). Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков , в ходе процедуры освидетельствования на авиабазе Кубинка со 2 по 11 сентября полное соответствие самолета подтвердили все делегации, кроме американской.

Глава американской делегации отказался подписывать заключительный документ без объяснений и указания каких-либо причин, сославшись на прямые указания из Вашингтона. Таким образом, были нарушены требования договора, подчеркнул Рыжков. Российская сторона требует от США разъяснений.

Как заявил Рыжков в интервью «Красной звезде», американская сторона в очередной раз продемонстрировала, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы. По его словам, в США не могут смириться с тем, что Россия своим современным самолетом наблюдения с отечественным цифровым оборудованием более чем на пять-семь лет опередила США.

Заслуженный военный летчик 1-го класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов в комментарии газете ВЗГЛЯД также не исключил, что допуск столь нового самолета к наблюдательному полету мог рассматриваться американцами как подрыв «имиджевого характера», и поэтому у них может существовать элемент «зависти».

Ту-214 ОН был создан исключительно для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН (буквы «ОН» в названии означают «Открытое небо»). Впервые он был продемонстрирован общественности на международном авиасалоне МАКС-2011 . Самолет оборудован современным БКАН (бортовой комплекс авиационного наблюдения), в состав которого входят аэрофотоаппараты, ТВ— и ИК-камеры, радиолокатор бокового обзора с синтезированной апертурой. Практическая дальность полета Ту-214 ОН составляет 6,5 тыс. км. Самолет должен прийти на замену устаревшим Ту-154 и Ан-30.

Владимир Попов подчеркнул, что установленное на Ту-214 ОН новейшее оборудование вряд ли может представлять какую-то угрозу для США и не может быть реальной причиной их отказа подписать документ.

«Самолет новый, но его оборудование имеет международный сертификат. Такое же оборудование используется на американских «Боингах» и наблюдательных самолетах других стран-участниц договора. В соглашении все строго регламентировано: фотоаппараты, системы разведки, РЛС, частоты. Бояться самолета как такового не следует. Более того, если что-то им не нравится, подозрительное и запрещенное договором оборудование может быть опечатано или даже демонтировано», — рассказал он.

Попов пояснил, что новые элементы самолета, такие как система о предупреждении столкновения или радары бокового обзора, вообще не относятся к выполнению наблюдательного полета. «Кроме того, на самолете при каждом вылете на миссию контроля гражданского пространства в обязательном порядке находятся международные наблюдатели. В том числе американские операторы сидят рядом с нашими в кабине летчика и в кабине сопровождения с аппаратурой», — добавил он.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Этим соглашением страны с помощью облетов территорий контролируют военную деятельность и соблюдение договоров в области контроля над вооружениями.

Нынешняя ситуация — не первое столкновение США с Россией в рамках ДОН. В частности, в декабре прошлого года американцы закрыли для России полеты над территорией Аляски и Гавайев из-за того, что российский «сублимит» на пролет не позволил им совершить инспекцию над Калининградом. В ответ Россия также ввела для США ограничения по ДОН с 1 января текущего года. Кроме того, принятый на 2019 финансовый год оборонный бюджет США ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу.

Что касается текущей ситуации с Ту-214 ОН, Владимир Попов подчеркнул, что любой отказ в допуске должен быть мотивирован, чего американцы пока не сделали.

«Это нарушение договора», — подчеркнул эксперт. По его мнению, подобные действия США носят исключительно политический характер и являются продолжением санкционной политики Вашингтона. «То есть американцы временно приостанавливают действие этого договора», — подчеркнул Попов.

По его словам, подобные инциденты не идут на пользу никому. «Договор несет в том числе миротворческую миссию. Это возможность лишний раз помочь дипломатам, военным не смотреть друга на друга через прицелы. Он помогает в урегулировании проблемных вопросов», — подытожил эксперт.

«Американцы говорят о том, что ДОН не выгоден им, что они не будут его, по всей видимости, исполнять со всеми вытекающими отсюда последствиями. Прекращается контроль за состоянием вооружений с обеих сторон, что сейчас выгодно США», — сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Эксперт предположил, что американцы рассчитывают на получение информации о российских вооружениях при помощи космической разведки.