Саперы ЗВО вывезли свыше 35 взрывоопасных предметов из музея-заповедника «Павловск»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 12 сентября. / ТАСС /. Бойцы инженерно-саперного подразделения Западного военного округа проверили территорию государственного музея-заповедника «Павловск».

В ходе работ, которые продолжались в течение трех месяцев, бойцы обнаружили и вывезли из парка свыше 35 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

"В течение трех месяцев саперы с применением миноискателей, защитных костюмов и минно-розыскных собак обследовали 96 гектаров музея-заповедника, обнаружили и вывезли для дальнейшего уничтожения свыше 35 взрывоопасных предметов, среди них: ручные гранаты, взрыватели, минометные мины, артиллерийские снаряды и патроны различных калибров", — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова

В годы Великой Отечественной войны на территории Павловска велись бои между Красной армией и нацистскими войсками.

Более двух лет, с сентября 1941 по январь 1944 года Павловск был оккупирован.

В ходе боевых действий парк и Павловский дворец сильно пострадали, их воссоздание растянулось на долгие годы.