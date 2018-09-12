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Саперы ЗВО вывезли свыше 35 взрывоопасных предметов из музея-заповедника «Павловск»
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Саперы ЗВО вывезли свыше 35 взрывоопасных предметов из музея-заповедника «Павловск» 

ТАСС 18 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Бойцы инженерно-саперного подразделения Западного военного округа проверили территорию государственного музея-заповедника «Павловск».
В ходе работ, которые продолжались в течение трех месяцев, бойцы обнаружили и вывезли из парка свыше 35 взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
"В течение трех месяцев саперы с применением миноискателей, защитных костюмов и минно-розыскных собак обследовали 96 гектаров музея-заповедника, обнаружили и вывезли для дальнейшего уничтожения свыше 35 взрывоопасных предметов, среди них: ручные гранаты, взрыватели, минометные мины, артиллерийские снаряды и патроны различных калибров", — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.
В годы Великой Отечественной войны на территории Павловска велись бои между Красной армией и нацистскими войсками.
Более двух лет, с сентября 1941 по январь 1944 года Павловск был оккупирован.
В ходе боевых действий парк и Павловский дворец сильно пострадали, их воссоздание растянулось на долгие годы.
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