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«Транснефть — Приволга» провела учения по ликвидации условного пожара
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«Транснефть — Приволга» провела учения по ликвидации условного пожара 

Волга Ньюс 21 минуту назад
Фото: Волга Ньюс
Учения проходили на действующем резервуаре станции смешения нефти № 18 объемом 20 тыс. кубометров. В ходе мероприятия были отработаны современные методы тушения пожара с привлечением сил и средств пожарно-спасательного гарнизона 8-го отряда Федеральной государственной противопожарной службы по Самарской области. Была проведена тренировка штаба тушения, направленная на повышение качества руководства при ликвидации пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно–спасательных работ. Одновременно состоялась тренировка личного состава подразделений Самарского гарнизона пожарной охраны на объектах хранения и транспортировки нефти. В результате было отработано взаимодействие экстренных служб с руководством, аварийными бригадами и добровольной пожарной дружиной ЛПДС «Самара», а также проведена проверка готовности сил и средств пожарной охраны предприятия к ликвидации пожара и обеспечению основных функций объекта хранения и транспортировки нефти.
Представители Главного управления МЧС России по Самарской области дали положительную оценку эффективности пожарно-тактического учения. «В результате четкого и оперативного выполнения работ условный пожар был успешно ликвидирован. Возникновение возможной чрезвычайной ситуации не допущено», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.
"Проведение пожарно-тактических учений и учебно-тренировочных занятий является важной составляющей в рамках обеспечения пожарной и промышленной безопасности объектов акционерного общества", — отметил генеральный директор АО «Транснефть — Приволга» Дмитрий Бузлаев.
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