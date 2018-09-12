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На МС-21 потратят более 460 миллиардов
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На МС-21 потратят более 460 миллиардов 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Более 460 миллиардов рублей вложат в создание российского ближне— и среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, передает РИА Новости заявление вице-премьера Юрия Борисова.
«Это важный для развития отрасли страны проект, реализуется при поддержке государства. Общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 миллиардов рублей», — сказал чиновник на совещании на Иркутском авиационном заводе.
Борисов напомнил, что для МС-21 создан и проходит сертификационные испытания двигатель ПД-14, а серийные поставки заказчикам должны начаться с 2020 года. «Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50 процентов будет поставляться российским авиакомпаниям», — сказал вице-премьер.
Новейший российский ближне— и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го, серийное производство запланировано на 2018-й. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности, на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.
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