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Москалькова поможет бывшим калужским военным приватизировать жилье в военном городке
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Москалькова поможет бывшим калужским военным приватизировать жилье в военном городке 

ТАСС 55 минут назад
КАЛУГА, 12 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поможет решить проблему с жильем бывших военнослужащих из Калужской области. Они после увольнения из Вооруженных сил РФ остались жить на территории военного городка Козельска-5, но не могут приватизировать квартиры.
"Тема очень важная, которая встречает понимание и командующего РВСН [Ракетных войск стратегического назначения], и Министерства обороны, и, самое главное, законодательной власти Калужской области. И мы вчера наметили алгоритм действия, как можно было бы помочь в решении этого вопроса: подготовлены мои запросы, письма. И я надеюсь, что мы сможем продвинуть это дело", — сказала Москалькова во время рабочей поездки в Калугу.
Ранее депутаты Законодательного собрания Калужской области на заседании профильного комитета поддержали проект постановления парламента региона о преобразовании закрытого военного городка Козельска-5 в закрытое административно-территориальное образование. Органам местного самоуправления города Козельска будет рекомендовано предоставлять земельные участки под строительство многоквартирных домов для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
Рабочая поездка Москальковой в Калужскую область проходит 12-13 сентября, она участвует в межрегиональной научно-практической конференции, посвященной успешным региональным практикам защиты прав человека. Омбудсмен также проводит расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам человека из регионов Центрального федерального округа, главной темой которого стали права граждан на освобождение от отбытия наказания в колониях в связи с болезнью. На 13 сентября запланирована встреча со студентами Калужского госуниверситета им. К. Э Циолковского, с ними Москалькова обсудит вопросы правового образования и просвещения.
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