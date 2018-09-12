Российский спецназ использует в Сирии западное снаряжение

Российские вооружённые силы гордятся тем, что используют оружие собственного производства. Сообщения о возможном приобретении иностранных танков и броневиков во время нахождения на посту главы Минобороны Анатолия Сердюкова вызывали у патриотической общественности справедливое негодование. Сейчас Вооружённые силы России не нуждаются в столь серьёзной импортной технике, но остаются сферы, где военные ещё долго не смогут обойтись без западных технологий.

Во время учебной операции в Средиземном море боевые пловцы ВМФ РФ использовали технику иностранного производства. Военный блогер H I Sutton на опубликованных российскими СМИ кадрах рассмотрел подводные скутеры Seabob BlackShadow 730 немецкой компании Rotinor и ребризеры — изолирующие дыхательные аппараты OMG / Siel MK4 CDV Pro от итальянского производителя.

О сотрудничестве российского Минобороны с Rotinor было известно: в 2016 году генеральный конструктор Энтони Симмондс заявлял, что компания поставляет подобную технику российским боевым пловцам с 2013 года, но отказался озвучить сумму контрактов. Seabob BlackShadow 730 — подводный скутер (или подводный буксировщик), предназначенный для быстрой и относительно бесшумной буксировки от одного до двух пловцов. Аппарат может погружаться на глубину до 60-ти метров. Его водомётный электродвигатель мощностью до восьми лошадиных сил позволяет развивать под водой скорость до 20 км\ч (11 морских миль). Аппараты Seabob BlackShadow 730 также закупали силы специальных операций Ирландии, Испании и Корпуса морской пехоты США. Гражданские версии скутера (Seabob Black Shadow F-5) с заниженными характеристиками и менее совершенной навигацией можно свободно приобрести по цене до 1,2 млн рублей за самые дорогие комплектации.

В 2016 году сообщалось, что российские Силы специальных операций (ССО) получили отечественные двухсредные ребризеры ДА-21Мк2Д, предназначенные для действий под водой и в высоких слоях атмосферы, но, видимо, импортозамещение прошло мимо спецподразделений ВМФ.

Отечественный ОПК уже дал как минимум один повод заставить усомниться в оригинальности оружейных разработок. Широко известно, что в разминировании сирийской Пальмиры принимали участие российские робототехнические комплексы «Уран-6», которые пропаганда характеризовала крайне комплиментарно, подчёркивая оригинальность разработки. Официально сообщалось, что робот был создан подмосковным ОАО «766 УПТК». Его испытания проходили в 2014 году в Сунженском и Веденском районах Чеченской республики. Сложные аппаратные системы могут не только уничтожить снаряд, но и предварительно идентифицировать мины и боеприпасы. Но «Уран-6» внешне подозрительно напоминает хорватского робота-сапёра MV-4 фирмы DOK-ING, который выпускается достаточно давно. MV-4 уже использует МЧС России : по открытым данным, в 2008—2009 годах ведомство приобрело три таких машины по цене 30 млн рублей за единицу.