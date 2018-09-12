Ещё
Российский спецназ использует в Сирии западное снаряжение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский спецназ использует в Сирии западное снаряжение 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Российские вооружённые силы гордятся тем, что используют оружие собственного производства. Сообщения о возможном приобретении иностранных танков и броневиков во время нахождения на посту главы Минобороны Анатолия Сердюкова вызывали у патриотической общественности справедливое негодование. Сейчас Вооружённые силы России не нуждаются в столь серьёзной импортной технике, но остаются сферы, где военные ещё долго не смогут обойтись без западных технологий.
Во время учебной операции в Средиземном море боевые пловцы ВМФ РФ использовали технику иностранного производства. Военный блогер H I Sutton на опубликованных российскими СМИ кадрах рассмотрел подводные скутеры Seabob BlackShadow 730 немецкой компании Rotinor и ребризеры — изолирующие дыхательные аппараты OMG / Siel MK4 CDV Pro от итальянского производителя.
О сотрудничестве российского Минобороны с Rotinor было известно: в 2016 году генеральный конструктор Энтони Симмондс заявлял, что компания поставляет подобную технику российским боевым пловцам с 2013 года, но отказался озвучить сумму контрактов. Seabob BlackShadow 730 — подводный скутер (или подводный буксировщик), предназначенный для быстрой и относительно бесшумной буксировки от одного до двух пловцов. Аппарат может погружаться на глубину до 60-ти метров. Его водомётный электродвигатель мощностью до восьми лошадиных сил позволяет развивать под водой скорость до 20 км\ч (11 морских миль). Аппараты Seabob BlackShadow 730 также закупали силы специальных операций Ирландии, Испании и Корпуса морской пехоты США. Гражданские версии скутера (Seabob Black Shadow F-5) с заниженными характеристиками и менее совершенной навигацией можно свободно приобрести по цене до 1,2 млн рублей за самые дорогие комплектации.
В 2016 году сообщалось, что российские Силы специальных операций (ССО) получили отечественные двухсредные ребризеры ДА-21Мк2Д, предназначенные для действий под водой и в высоких слоях атмосферы, но, видимо, импортозамещение прошло мимо спецподразделений ВМФ.
Отечественный ОПК уже дал как минимум один повод заставить усомниться в оригинальности оружейных разработок. Широко известно, что в разминировании сирийской Пальмиры принимали участие российские робототехнические комплексы «Уран-6», которые пропаганда характеризовала крайне комплиментарно, подчёркивая оригинальность разработки. Официально сообщалось, что робот был создан подмосковным ОАО «766 УПТК». Его испытания проходили в 2014 году в Сунженском и Веденском районах Чеченской республики. Сложные аппаратные системы могут не только уничтожить снаряд, но и предварительно идентифицировать мины и боеприпасы. Но «Уран-6» внешне подозрительно напоминает хорватского робота-сапёра MV-4 фирмы DOK-ING, который выпускается достаточно давно. MV-4 уже использует МЧС России: по открытым данным, в 2008—2009 годах ведомство приобрело три таких машины по цене 30 млн рублей за единицу.
Бойцы спецподразделений по всему миру приобретают снаряжение на коммерческом рынке вне зависимости от страны-производителя, отмечает News.ru эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Отечественные разработчики порой пытаются предложить собственные аналоги спецназовцам, и речь обычно идёт о малосерийных партиях, но такие вещи выгоднее покупать готовыми, а не тратить деньги на собственные разработки, добавляет эксперт. Помимо оборудования для аквалангистов, для нужд спецназа обычно закупают иностранные бронежилеты, защитные шлемы, обмундирование, обувь, прицелы и другую оптику. В целом, и российские производители вооружений продолжают использовать импортную технику — в основном детали больших механизмов, возможно, двигатели. «Только точной информации об этом нет, всё засекречено», — заключает Барабанов.
News.ru: последние новости
Военные учения РФ и КНР станут регулярными Стратегическая авиация отстрелялась крылатыми ракетами ДНР раскрыла план удара Киева по югу Донбаса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина319
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление141
Племянница Скрипаля сделала важное заявление38
Порошенко приготовился атаковать Россию101
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты4
Новости партнеров
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Новости Москвы
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:00
Путин не планировал заключать мир с Японией
Политика
00:52
Племянница Скрипаля сделала важное заявление
В мире
04:16
Владимира Кузьмина крупно обокрали
Шоу-бизнес
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
20:45
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты
Шоу-бизнес
04:40
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение