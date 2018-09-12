Россия подозревает в порче космического корабля «Союз» американских астронавтов

Специальная комиссия «Роскосмоса» пришла к выводу, что просверлить отверстие в обшивке российского космического корабля «Союз» могли американские астронавты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Таким образом американцы хотели добиться досрочного возвращения корабля на Землю. Толкнуть на этот шаг их могла болезнь одного из коллег, полагают эксперты. Известно, что сейчас на Международной космической станции находятся шесть человек, в том числе трое граждан США. Имя космонавта, который мог заболеть, не раскрывается.

По информации издания, при рассмотрении снимков поврежденной обшивки «Союза» специалисты рассмотрели вокруг отверстия от дрели еще несколько отметин, вероятно, появившихся из-за секундного касания сверла. Такое возможно в случае, если у дрели не было упора, то есть при работе в невесомости, утверждают в «Роскосмосе».

Российская корпорация направила в NASA просьбу предоставить копии записей с видеорегистратора и медицинские сведения об астронавтах из США.

Напомним, 30 августа на космическом корабле «Союз» произошла утечка воздуха. Ее причиной стало отверстие неизвестного происхождения в обшивке корабля. Специалисты предположили, что просверлить дыру в космическом судне могли еще на Земле — при сборке или запуске.