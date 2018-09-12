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Молодые лейтенанты приступили к освоению офицерских должностей на Северном флоте
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Молодые лейтенанты приступили к освоению офицерских должностей на Северном флоте 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2018 году на Северный флот прибыли 570 выпускников военных вузов и военных учебных центров при гражданских учебных заведениях высшего профессионального образования.
В 2018 году на Северный флот прибыли 570 выпускников военных вузов и военных учебных центров при гражданских учебных заведениях высшего профессионального образования.
Каждый третий лейтенант попал служить в плавсостав надводных и подводных сил. Больше всего молодых офицеров было распределено на должности в объединении ВВС и ПВО Северного флота. В соединения береговых войск и армейского корпуса прибыли около 100 человек.
Молодые лейтенанты были назначены на первичные должности младших офицеров, в основном это — инженеры и командиры групп боевых частей на кораблях и подводных лодках, командиры взводов и иных подразделений в сухопутных и береговых войсках, а также объединении ВВС и ПВО. Лётный и технический состав морской авиации пополнили несколько десятков выпускников военных вузов.
Практически все лейтенанты приняли свои воинские должности в установленный срок и приступили к исполнению служебных обязанностей. За каждым лейтенантом в качестве наставника закреплён опытный старший офицер, который оказывает методическую и практическую помощь молодому специалисту в скорейшем освоении должности и сдаче необходимых зачётов на допуск к самостоятельному управлению личным составом и материальной частью.
Командование Северного флота уделяет пристальное внимание процессу становления молодых офицеров. Для оказания всесторонней помощи и подведения итогов первого этапа службы выпускников 2018 года осенью с ними будут проведены учебно-методические сборы.
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