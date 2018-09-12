Общий объем поставок МС-21 составит около 870 самолетов

«Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50% будет поставляться российским авиакомпаниям», — сказал он на совещании на Иркутском авиационном заводе

Он уточнил, что серийные поставки заказчикам должны начаться с 2020 года.