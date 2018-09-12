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Общий объем поставок МС-21 составит около 870 самолетов
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Общий объем поставок МС-21 составит около 870 самолетов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50% будет поставляться российским авиакомпаниям», — сказал он на совещании на Иркутском авиационном заводе.
Он уточнил, что серийные поставки заказчикам должны начаться с 2020 года.
МС-21 — разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии — МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). В настоящее время разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на 2019 год, старт серийного производства — на 2018 год.
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