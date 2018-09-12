В Британии заявили об остром дефиците военных специалистов

Вооруженные силы Британии испытывают острую нехватку специалистов в более чем 100 стратегически важных для страны военных специальностях.

«В январе 2018 года ВС столкнулись с самой высокой за долгие годы нехваткой специалистов по более чем 100 критически важным специальностям… Минобороны в настоящее время испытывает дефицит специалистов летных специальностей в 23%, 26% составляет дефицит кадров в аналитических службах разведки. Дефицит инженеров в войсках составляет 17%», — сказано в докладе комитета палаты общин британского парламента , передает РИА «Новости»

Депутаты отмечают, что минобороны Британии не разработало четкого плана по устранению кадрового дефицита и подготовке новых специалистов по направлениям, которые будут востребованы в будущем.

Проблема, как подчеркнули в комитете, носит глубокий и долгосрочный характер. По прогнозам, минобороны сможет решить ее не раньше 2022 года. Общее количество «вакансий» для специалистов в ВС оценивается в 8,2 тыс.

«Минобороны заявляет, что способно обеспечить оборону страны и проводить операции с помощью перераспределения приоритетов и предъявления дополнительных требований к персоналу. Однако такой подход нежизнеспособен в долгосрочной перспективе, так как характер ведения войн в наши дни стремительно меняется», — добавили в комитете.

Депутаты отметили, что оборонному ведомству для «реагирования на угрозы национальной безопасности» нужно с каждым годом все больше специалистов с высоким уровнем технической подготовки и знаниями в области цифровых технологий.

Минобороны, по мнению депутатов, полагается на «принятые ранее консервативные подходы» к формированию ВС и слишком медленно реагирует на «изменения в окружающем мире».

«Инициатива Минобороны по улучшению модели рекрутирования была незначительной и не принесла значимых результатов, а изменения в требованиях к несению службы пока не помогли снизить нехватку специалистов. Министерство должно лучше использовать собираемую и хранимую им информацию для изучения причин дефицита кадров, а также разработать более инновационную модель найма и удержания специалистов», — также отметили в докладе.

В августе сообщалось, что минобороны Великобритании испытывает дефицит бюджета на сумму 2,5 млрд долларов в год, который не позволяет покупать военные самолеты, спутники и корабли.

В апреле стало известно, что ВС Британии испытывают нехватку более чем 8 тыс. военнослужащих, из которых 800 — летчики.