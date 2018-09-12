«Восток-2018»: в кого попали ракеты

На маневрах «Восток-2018» прошли боевые стрельбы зенитных ракетных войск

На полигоне «Телемба» в Республике Бурятия в рамках маневров войск «Восток-2018» группировка зенитных ракетных войск и войсковой ПВО Центрального и Восточного военных округов отразили удар средств воздушного нападения условного противника. Как начались самые масштабные военные учения в новейшей истории России , — в репортаже «Газеты.Ru»

В боевых стрельбах принимали участие зенитные ракетные системы С-300 и С-400, зенитные ракетные комплексы «Бук» и «Тор» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Погода в этот день на полигоне «Телемба» откровенно не задалась. Несколько дней перед тактическим учением с боевой стрельбой шел беспрерывный дождь, а нижняя кромка плотных кучевых облаков практически касалась бурятских хребтов и сопок. На «Телембе» уже давно стоит глубокая осень, и преобладающий цвет растительности на полигоне — желтый.

В этот раз в Учебном центре боевого применения ВКС (а именно так называется полигон в нормативных документах), помимо стрельб подразделений и частей войсковой ПВО, проводилось дивизионное тактическое учение с боевой стрельбой. В нем принимали участие два зенитных ракетных полка (С-300 и С-400) и радиотехнический полк Самарской дивизии противовоздушной обороны.

Соединение совершило марш железнодорожным транспортом протяженностью почти в пять тысяч километров из мест постоянной дислокации и прибыло на полигон со своей материальной частью в конце августа. Техника соединения в предельно короткие сроки была развернута на площадках полигона, и личный состав приступил к тренировкам в новом месте дислокации дивизии ПВО.

Один из зенитных ракетных полков (ЗРС С-400 «Триумф») — из города Энгельса , где он стоит на прикрытии авиабазы Дальней авиации, другой ЗРП (С-300) обороняет столицу Поволжья — город Самару . Радиотехнический полк также дислоцируется в Самаре. Но его подразделения (радиолокационные роты и батальоны) размещены на территории двух федеральных округов.

Всего в учебный центр боевого применения ВКС на Телембе с Поволжья прибыли более 500 единиц техники и около 1000 бойцов и командиров.

В условиях десятибальной облачности, когда облака практически висели на телембинских сопках, старты зенитных управляемых ракет в большинстве случаев можно было определить только по звуку, лишь иногда были видны вспышки от запуска маршевых двигателей.

Изделия почти сразу уходили в плотные облака, и только гроздья порохового дыма от маршевых двигателей, по цвету практически сливающиеся с небом, говорили о том, что на полигоне идет напряженная боевая работа.

Помимо всего прочего, смотровая площадка, на которой было предложено разместиться журналистам, в целях обеспечения безопасности находилась очень далеко от стартовых позиций зенитных ракетных систем и комплексов полигона.

Но сильный грохот запускаемых с разных стартовых позиций полигона зенитных управляемых ракет раздавался исправно и ритмично. Временами невольно создавалось впечатление, что за облаками на площадках полигона «Телемба» воюет вовсе не Самарская дивизия противовоздушной обороны, а целая зенитная ракетная армия.

Есть все основания полагать, что в этот день на полигоне каждый зенитный ракетный дивизион и батарея вели огонь по условному противнику с полным расходом зенитных управляемых ракет. То есть, если положено по правилам стрельбы вести огонь очередью из двух и более ракет, то дивизионы именно это и осуществляли.

Никаких подробных данных о созданной в ходе учений мишенной обстановке и типах ракет-мишеней до общественности по понятным причинам доведено не было. Было названо лишь их общее количество — более 30. Кроме того, в этот день удар условного противника в виде истребительной авиации (так называемая учебная стрельба) по сложным метеоусловиям не обозначался.

Но, судя по раздающимся то слева, то справа звукам стартующих ракет, можно предположить, что недостатка в ракетах-мишенях в этот день не было, и ни один из дивизионов Самарской дивизии не выполнял так называемой совмещенной стрельбы (это когда в целях экономии два зенитных ракетных подразделения ведут огонь по одной мишени).

После завершения тактических учений командир Самарской дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов рассказал «Газете.Ru», что в ходе боевой стрельбы его полки поразили все типы мишеней — от крылатых ракет до мишеней, обозначающих баллистические цели.

«Даже самоходный полк С-300 выполнил боевую задачу по одной из мишеней практически на пределе своих тактико-технических характеристик, чем в который раз подтвердил, что это и сейчас очень достойная зенитная ракетная система», — добавил командир соединения.

Что касается боевой работы по авиации, обозначающей вероятного противника, то соединение выполнило свою задачу накануне, когда это позволяли сделать метеоусловия на полигоне, пояснил «Газете.Ru» командир соединения, отвечая на вопрос военного обозревателя издания.

«Мишенная и помеховая обстановка на этих учения были созданы с учетом боевого опыта, полученного частями Воздушно-космических сил за последнее время, в том числе и в Сирии. Никаких послаблений у нас в этом вопросе нет. Особенно внимательно мы относимся ко всем новациям в сфере радиоэлектронной борьбы», — рассказал «Газете.Ru» начальник Центра боевого применения полковник Сергей Курышкин.

Собеседник издания добавил, что 12 сентября ракеты-мишени имитировали весь спектр средств воздушно-космического нападения.

После завершения тактического учения с боевой стрельбой командир Самарской дивизии полковник Сергей Тихонов не выглядел расстроенным. Даже по лицу командира соединения было видно, что дивизия с поставленной боевой задачей справилась в полном объеме.

Что касается полигона «Телемба», то сегодня он оценивается перспективным, и не исключено, что в обозримом будущем территория этого учебного центра будет расширена, причем особенно это касается реализации дальности стрельбы современными зенитными ракетными системами.