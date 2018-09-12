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Костромские юнги отправились в плаванье на паруснике из книги рекордов Гиннесса
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Костромские юнги отправились в плаванье на паруснике из книги рекордов Гиннесса 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
5 юнг костромского Детского морского центра отправились в путешествие на крупнейшем в мире парусном судне «Седов», узнал KOSTROMA.TODAY. Вместе с ними отчалили еще 110 человек — курсанты Керченского морского университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота, Калининградского и Санкт-Петербургского морских рыбопромышленных колледжей и других учебных заведений.
Как пишет ТАСС, парусник «Седов» отшвартовался 11 сентября от причала города-порта Светлый под Калининградом.
В течение месяца судно будет бороздить Балтийское море и посетит порты Германии, Эстонии и Польши. В порт Светлый «Седов» вернется 16 октября.
Парусник был спущен на воду на верфи в Германии в 1921 году и первоначально назывался «Магдалена Виннен II». Во время Второй мировой войны он находился в составе вспомогательного флота Германии, а в 1945 году судно передали Советскому Союзу.
Судно «Седов» занесено в Книгу рекордов Гиннеса.
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