Костромские юнги отправились в плаванье на паруснике из книги рекордов Гиннесса

5 юнг костромского Детского морского центра отправились в путешествие на крупнейшем в мире парусном судне «Седов», узнал KOSTROMA.TODAY. Вместе с ними отчалили еще 110 человек — курсанты Керченского морского университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота, Калининградского и Санкт-Петербургского морских рыбопромышленных колледжей и других учебных заведений.

Как пишет ТАСС , парусник «Седов» отшвартовался 11 сентября от причала города-порта Светлый под Калининградом.

В течение месяца судно будет бороздить Балтийское море и посетит порты Германии, Эстонии и Польши. В порт Светлый «Седов» вернется 16 октября.

Парусник был спущен на воду на верфи в Германии в 1921 году и первоначально назывался «Магдалена Виннен II». Во время Второй мировой войны он находился в составе вспомогательного флота Германии, а в 1945 году судно передали Советскому Союзу.

Судно «Седов» занесено в Книгу рекордов Гиннеса.