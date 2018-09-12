Экипаж Ми-26 доставил «Тигры» для тактического десанта на учениях «Восток-2018»

В ходе розыгрыша одного из этапов вертолетом армейской авиации были также переброшены военные квадроциклы.

Экипаж тяжелого многоцелевого транспортного вертолета Ми-26 армейской авиации Центрального военного округа перебросил бронеавтомобили «Тигр» и военные квадроциклы в район проведения маневров «Восток-2018» в Забайкальском крае

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России , в ходе розыгрыша одного из этапов практических действий на полигоне «Цугол» экипаж вертолета Ми-26 примет участие в обеспечении высадки тактического десанта в назначенный район.

Ми-26 — российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. В транспортно-десантном варианте он может перевозить 82 десантников с вооружением. Для погрузки крупногабаритных грузов в грузовой кабине расположена электролебедка с тяговым усилием до 500 килограммов. Также вертолет способен перевозить грузы на внешней подвеске. Грузоподъемность до 20 тонн полезной нагрузки. На сегодняшний день Ми-26 является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом.