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Новейшее противодронное оружие используют на «Востоке-2018»
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Новейшее противодронное оружие используют на «Востоке-2018» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российские военные организовали бесполетную зону для дронов в особо важных районах, где проводятся учения «Восток-2018». Для этого используют два комплекса: «Силок-01» и «Житель», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Первый способен в автоматическом режиме засечь беспилотник, вычислить его координаты, подавить его связь с хозяином и посадить на землю. Дальность действия «Силка-01» превышает 4 километра.
Второй комплекс радиоэлектронной борьбы, «Житель», предназначен для вывода из строя целого спектра разведывательных комплексов. В радиусе своего действия он может подавить спутниковую, сотовую и радиосвязь, а также сигнал навигационных систем вроде GPS. В подобных условиях те же беспилотники просто не могут летать.
И «Житель», и «Силок-01» прошли испытания и доказали свою эффективность в Сирийской Арабской Республике.
Учения «Восток-2018» самые масштабные маневры в истории современной России. В них принимают участие около 300 тысяч военных, 36 тысяч боевых машин, 1 тысяча самолетов и вертолетов, 80 кораблей.
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