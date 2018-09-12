Новейшее противодронное оружие используют на «Востоке-2018»

Российские военные организовали бесполетную зону для дронов в особо важных районах, где проводятся учения «Восток-2018». Для этого используют два комплекса: «Силок-01» и «Житель», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ

Первый способен в автоматическом режиме засечь беспилотник, вычислить его координаты, подавить его связь с хозяином и посадить на землю. Дальность действия «Силка-01» превышает 4 километра.

Второй комплекс радиоэлектронной борьбы, «Житель», предназначен для вывода из строя целого спектра разведывательных комплексов. В радиусе своего действия он может подавить спутниковую, сотовую и радиосвязь, а также сигнал навигационных систем вроде GPS. В подобных условиях те же беспилотники просто не могут летать.

И «Житель», и «Силок-01» прошли испытания и доказали свою эффективность в Сирийской Арабской Республике.

Учения «Восток-2018» самые масштабные маневры в истории современной России. В них принимают участие около 300 тысяч военных, 36 тысяч боевых машин, 1 тысяча самолетов и вертолетов, 80 кораблей.