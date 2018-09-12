Сирийский КПП майора Коряйкина

Военные полицейские, как и другие военспецы, выполняют свой интернациональный долг.

Российских военных полицейских на кадрах телерепортажей из Сирийской Арабской Республики приметишь сразу по яркому атрибуту формы одежды — красному берету. Спектр выполняемых ими задач в этой стране необычайно широк. Причем их работа нередко связана с особым риском.

В зоне риска

Охрана и оборона — так определено предназначение наших военных полицейских в Сирии. Майор Алексей Коряйкин пробыл там в командировке 85 суток, исполняя обязанности начальника отделения — командира взвода охраны военной полиции. Зона ответственности ему досталась самая что ни на есть ключевая — район расположения штаба российской группировки, территория военной базы Хмеймим. Несколько контрольно-пропускных пунктов находилось под началом Алексея. Наши военные полицейские «головой» отвечали и за въезд на территорию, и за выезд с базы. Проверка транспорта для допуска на территорию базы — бывало, за шестичасовую смену майору и его подчиненным приходилось досматривать до полутысячи машин — грузовых, легковых, различной строительной техники, в том числе местных подрядчиков.

Все посты оборудованы как маленькие крепости: со средствами контроля доступа, с защитными конструкциями. В помещениях — запас боеприпасов на случай принятия боя и обороны до подхода главных сил.

«Можно сказать, мы были постоянно в зоне риска, — так описывает свою службу Алексей. — Даже жутковато немного порой становилось… Самое опасное время — с 3 до 5 утра, когда особенно хочется спать…»

Коряйкин именно в это время нес дежурство. Читать далее…