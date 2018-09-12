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Право призывников выбирать войска закреплено федеральным законом
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Право призывников выбирать войска закреплено федеральным законом 

КурскТВ 1 час назад
Фото: КурскТВ
Согласно федеральному нормативному акту N 166-ФЗ от 27 июня текущего года был изменён закон «О воинской обязанности и военной службе» в части установления легитимного права прошедших допризывную подготовку в ДОСААФ и других общественно-государственных организациях молодых людей самостоятельно выбрать вид и род войск, в которых они будут служить.
Призывные комиссии будут обязаны учитывать полученную призывниками подготовку по военно-учетным специальностям при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву.
Александр Сериков
Фото: яндекс картинки
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