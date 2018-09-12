В США разработали принципиально новую систему связи для военных

Калифорнийская фирма разрабатывает новую систему связи для армии, получившую название «коренной микрофон». Она позволяет военным получать четкие команды и связываться между собой, несмотря на грохот боя и шум двигателей техники, сообщает портал CNet.

Компания разработала универсальный мундштук, который крепится на верхний коренной зуб военного. Он снабжен беспроводной перезаряжаемой батареей, водонепроницаемым микрофоном и встроенным динамиком костной проводимости. При этом звук поступает непосредственно во внутреннее ухо солдата, одновременно он слышит внешние окружающие шумы. Сообщения передают и получают через так называемый «тактический ошейник» на груди военнослужащего, который можно подключить к обычному радио и телефону.

"В результате применения новых технологий мы можем увеличить коммуникационные возможности, получить более высокий комфорт, повысить ситуационную осведомленность, а также без помех усилить средства индивидуальной защиты, не нарушая связи", — комментируют новинку представители фирмы.