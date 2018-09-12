В США разработали принципиально новую систему связи для военных 

Калифорнийская фирма разрабатывает новую систему связи для армии, получившую название «коренной микрофон». Она позволяет военным получать четкие команды и связываться между собой, несмотря на грохот боя и шум двигателей техники, сообщает портал CNet.
Компания разработала универсальный мундштук, который крепится на верхний коренной зуб военного. Он снабжен беспроводной перезаряжаемой батареей, водонепроницаемым микрофоном и встроенным динамиком костной проводимости. При этом звук поступает непосредственно во внутреннее ухо солдата, одновременно он слышит внешние окружающие шумы. Сообщения передают и получают через так называемый «тактический ошейник» на груди военнослужащего, который можно подключить к обычному радио и телефону.
"В результате применения новых технологий мы можем увеличить коммуникационные возможности, получить более высокий комфорт, повысить ситуационную осведомленность, а также без помех усилить средства индивидуальной защиты, не нарушая связи", — комментируют новинку представители фирмы.
Устройство прошло испытания во время спасательных работ во время урагана «Харви» в августе 2017 года. Экипаж вертолета был поражен качеством связи с землей, несмотря на неблагоприятные погодные условия и шум от лопастей машины. Поначалу изобретение предполагается использовать в военной авиации, а затем в операциях под водой и для парашютистов. Со временем «коренной микрофон» будет задействован и в гражданских целях, в том числе, в промышленности и строительстве. Техника представляет интерес также для охранных предприятий. Между тем Пентагон сообщил о заключении с калифорнийской фирмой многомиллионного контракта с целью продвижения исследований систем связи.