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Эксперты: «Восток-2018» — дорогостоящее позерство или сигнал Западу?
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Эксперты: «Восток-2018» — дорогостоящее позерство или сигнал Западу? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Пентагон будет очень внимательно следить за расширением военного потенциала России и Китая, а также за предстоящими «военными играми», сообщил Си-Эн-Би-Си бывший сотрудник национальной безопасности США Линкольн Блумфилд (Lincoln Bloomfield). «Я не уверен, что Пентагон слишком удивлен этим (военными учениями), — сказал Блумфилд, почетный председатель центра Стимсона — независимого исследовательского центра по вопросам политики. — Русские инвестируют в некоторые довольно сложные и проблемные системы [вооружений], они думают о большей доступности Арктики и разрабатывают подводные лодки. Я думаю, что Пентагон очень внимательно следит за Россией. Россия опытный военный игрок, который знает толк в экспедиционных операциях, в то время для Китая это все несколько внове. Китай не ведет себя агрессивно в военном отношении против такой силы как США. Пентагон будет следить очень пристально за военным сотрудничеством России и Китая».
Мэтью Уайман (Matthew Wyman), специалист по современной российской политике в Килском университете (Великобритания), сказал Си-Эн-Би-Си, что игры важны для президента России Владимира Путина, потому что Россия намерена «продолжать проецировать на внешний мир образ возрождающейся России и национальной мощи. Но в контексте сокращения расходов России на оборону важно не создавать ажиотаж вокруг этих учений… Так же как и военный парад на Красной площади — это просто очень дорогостоящее позерство».
Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что «все страны имеют право использовать свои вооруженные силы, но важно, чтобы это было сделано прозрачно и предсказуемо. Между тем, по его словам, „Восток-2018“ демонстрируют „акцент России на отработку участия в широкомасштабном конфликте. „Эти учения вписывается в ту картину, которую мы наблюдали в течение некоторого времени. — цитирует Уайта „Дэйли экспресс“, — Россия стала более напористой, [она] значительно увеличила свой оборонный бюджет и военное присутствие“.
Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин отметил, что Россия и Китай намеренно демонстрируют единство. Он сказал, что учениями „Восток-2018“ Россия „посылает сигнал, что рассматривает США как потенциального врага, а Китай в качестве потенциального союзника“. В свою очередь Китай своим участием в этих учениях сигнализирует о том, что „давление США подталкивает его к гораздо более тесному военному сотрудничеству с Москвой“.
Китай и Россия сближаются, поскольку обе страны стремятся создать контрмеры против Вашингтона, считает Бобо Ло (Bobo Lo), эксперт по отношениям с Китаем и автор книги „Осторожные объятья“ (A Wary Embrace). Ло считает, что у Путина и Си есть причины для укрепления отношений. “ (Китай) является идеальным инструментом для проецирования России в качестве возрождающейся глобальной державы, поэтому по сути повествование о России заключается в том, что Китай, Россия и в меньшей степени Индия являются частью этого нового динамичного мирового порядка», — сказал он Си-Эн-Эн.
В августе Госдепартамент США заявил, что введет новый ряд санкций против Москвы в связи с отравлением бывшего российского агента в Великобритании. Китай, тем временем, готовится к эскалации продолжающейся торговой войны с Вашингтоном, напоминает Си-Эн-Эн.
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Корреспондент (Украина): Восток-2018. Украине не стоит расслабляться Цзиньжи тоутяо (Китай): У НАТО есть около 5 тысяч самолетов, чтобы сравнять Россию с землей, а Путин по-прежнему шутит Украина усиливает военную группировку на Азовском направлении
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