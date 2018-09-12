Видео: Ракеты «Москит» уничтожили судно-мишень в Охотском море

Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в рамках учений «Восток-2018» уничтожила крылатыми ракетами судно-мишень в Охотском море. По данным объективного контроля противокорабельные ракеты успешно поразили цель, имитировавшую корабль условного противника.

Стрельбу крылатыми ракетами «Москит» провели эсминец «Быстрый» и два ракетных катера проекта «Молния».

"Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей, выполнявших боевое упражнение. По данным объективного контроля, все три крылатые ракеты поразили цель", — говорится в официальном сообщении Министерства обороны России

Особенностью ракеты «Москит», принятой на вооружение еще в 1984 году, является высокая огневая мощь и сверхзвуковая скорость. Низковысотная крылатая ракета способна уничтожать надводные корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн.

Дальность стрельбы варьируется от 10 до 250 километров. Полет к цели происходит на скорости более 2М и по сложной траектории. После старта ракета делает «горку», затем снижается до 20 метров. За девять километров до цели ракета делает противозенитный маневр, снижается до семи метров и летит по траектории «змейка».

В военном ведомстве также отметили, что безопасность в акватории морского полигона обеспечивали десять кораблей и судов, а также самолеты морской авиации.