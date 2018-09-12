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Корабельная ударная группа ТОФ в рамках маневров «Восток-2018» нанесла ракетный удар по надводным целям в Охотском море
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Корабельная ударная группа ТОФ в рамках маневров «Восток-2018» нанесла ракетный удар по надводным целям в Охотском море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей, выполнявших боевое упражнение, по данным объективного контроля, все три крылатые ракеты поразили цель.
Сегодня в рамках маневров «Восток-2018» в акватории Охотского моря корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели.
Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей, выполнявших боевое упражнение. По данным объективного контроля, все три крылатые ракеты поразили цель.
Безопасность района стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.
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