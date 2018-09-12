Корабельная ударная группа ТОФ в рамках маневров «Восток-2018» нанесла ракетный удар по надводным целям в Охотском море

Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей, выполнявших боевое упражнение, по данным объективного контроля, все три крылатые ракеты поразили цель.

Сегодня в рамках маневров «Восток-2018» в акватории Охотского моря корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели.

Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей, выполнявших боевое упражнение. По данным объективного контроля, все три крылатые ракеты поразили цель.

Безопасность района стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.