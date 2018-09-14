До 20 боевых кораблей провели учения в Охотском море в рамках маневров «Восток-2018»

МОСКВА , 14 сентября. / ТАСС /. Ударная группа кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг» в рамках маневров «Восток-2018» отработала в Охотском море взаимодействие с двумя отрядами малых противолодочных кораблей. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в ударную группу помимо «Варяга» вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев».

"Корабли совместно отработали элементы маневрирования и перестроения ордера, организацию противовоздушной обороны в объеме группировки в море", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Кроме того, были проведены учения по организации связи при выполнении противолодочных задач и обмену данными об обстановке в районе маневров. Всего в мероприятиях участвовали до 20 боевых кораблей, действия которых поддерживала палубная авиация.