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До 20 боевых кораблей провели учения в Охотском море в рамках маневров «Восток-2018»
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До 20 боевых кораблей провели учения в Охотском море в рамках маневров «Восток-2018» 

ТАСС + ещё 2 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ударная группа кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг» в рамках маневров «Восток-2018» отработала в Охотском море взаимодействие с двумя отрядами малых противолодочных кораблей. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в ударную группу помимо «Варяга» вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев».
"Корабли совместно отработали элементы маневрирования и перестроения ордера, организацию противовоздушной обороны в объеме группировки в море", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Кроме того, были проведены учения по организации связи при выполнении противолодочных задач и обмену данными об обстановке в районе маневров. Всего в мероприятиях участвовали до 20 боевых кораблей, действия которых поддерживала палубная авиация.
Маневры «Восток-2018» проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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