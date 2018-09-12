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В Астраханской области в рамках плановой проверки боевой готовности ракетное артиллерийское соединение ЮВО совершило марш в районы огневых позиций
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В Астраханской области в рамках плановой проверки боевой готовности ракетное артиллерийское соединение ЮВО совершило марш в районы огневых позиций 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты РСЗО «Смерч» отработают поражение комплексов ПВО и высокоточного оружия условного противника на дальностях от 40 до 60 км.
В рамках плановой проверки боевой готовности соединений Южного военного округа (ЮВО) было поднято по тревоге ракетное артиллерийское соединение, дислоцированное в Астраханской области и оснащенное реактивными системами залпового огня «Смерч».
На первом этапе проверки реактивные батареи совершили марши общей протяженностью более 80 км в назначенные районы и выполнили мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии.
В районах огневых позиций на полигоне Капустин Яр Астраханской области артиллеристам предстоит выполнить мероприятия по развертыванию комплексов в боевое положение с марша на неподготовленных позициях и их маскировку.
Военнослужащие отработают поражение позиционных районов комплексов противовоздушной обороны и высокоточного оружия условного противника, используя имитируемые полноразмерные мишени, расположенные на дальностях от 40 до 60 км. Нанесение удара будет осуществляться с подготовленных позиций и в ходе совершения марша с выполнением противоогневых манёвров.
В ходе проведения мероприятий боевой готовности военнослужащие соединения отработают комплекс задач с многократной сменой огневых позиций, а также ведения контрбатарейной борьбы.
Всего к мероприятиям проверки боевой готовности привлечено более 500 военнослужащих-ракетчиков и около 50 единиц военной техники соединения.
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