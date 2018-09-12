Ракетчиков ЮВО в Северной Осетии подняли по тревоге

"В ходе проведения мероприятий боевой готовности ракетчики совершили марш своим ходом протяженностью более 100 километров в район общевойскового полигона «Серноводский» в республике Северная Осетия", — отмечается в сообщении.

Военнослужащие отразили атаку условной диверсионно-разведывательной группы «противника», отработали действия при налетах авиации, преодоление участков зараженной местности, различных заграждений и естественных препятствий.

Кроме того, механики-водители ОТРК «Искандер-М» отработали навыки вождения в условиях горно-лесистого рельефа, а также маневрирование в ограниченном пространстве.

Ракетчикам также предстоит развернуть комплексы в боевое положение на неподготовленных позициях и замаскировать их. Боевым расчетам комплексов «Искандер-М» предстоит уничтожить различные цели и объекты условного противника в горах.