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Ракетчиков ЮВО в Северной Осетии подняли по тревоге
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Ракетчиков ЮВО в Северной Осетии подняли по тревоге 

Sputnik Южная Осетия + ещё 1 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 12 сен — Sputnik. Ракетное соединение общевойсковой армии ЮВО, оснащенное оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», поднято по учебной тревоге в Северной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
"В ходе проведения мероприятий боевой готовности ракетчики совершили марш своим ходом протяженностью более 100 километров в район общевойскового полигона «Серноводский» в республике Северная Осетия", — отмечается в сообщении.
Военнослужащие отразили атаку условной диверсионно-разведывательной группы «противника», отработали действия при налетах авиации, преодоление участков зараженной местности, различных заграждений и естественных препятствий.
Кроме того, механики-водители ОТРК «Искандер-М» отработали навыки вождения в условиях горно-лесистого рельефа, а также маневрирование в ограниченном пространстве.
Ракетчикам также предстоит развернуть комплексы в боевое положение на неподготовленных позициях и замаскировать их. Боевым расчетам комплексов «Искандер-М» предстоит уничтожить различные цели и объекты условного противника в горах.
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