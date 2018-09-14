Более двух тысяч разведчиков ЮВО отрабатывают боевые задачи на 11 полигонах

"К полевым занятиям привлечено свыше двум тысяч военнослужащих разведывательных подразделений, задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг», комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», — сказал он.

Особое внимание в ходе учебных мероприятий уделяется освоению современных видов вооружения и отработке тактических приемов при проведении разведывательных мероприятий. Военнослужащие отработают действия в составе разведдозоров, в том числе вывод из строя коммуникаций условного противника, поиск, засаду и налет, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.

В ходе практических занятий будут использованы возможности станции ближней разведки СБР-3, которая позволяет обнаружить личный состав, вооружение и военную технику противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до трех тысяч метров. В ходе специальных тренировок разведчики отработают навыки наведения авиации и корректирования огня артиллерии на цели условного противника с использованием КРУС «Стрелец».

Обязательным элементом боевой подготовки для разведчиков в ходе лагерных сборов станут занятия по воздушно-десантной подготовке с выполнением прыжков с парашютом из военно-транспортных вертолетов из состава армии ВВС и ПВО ЮВО. Планируется, что каждый военнослужащий выполнит не менее семи прыжков в экипировке и со штатным оружием. Они будут проводиться в различных погодных условиях, как в дневное, так и ночное время суток.

Разведчики выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия различных типов и штатного вооружения боевой техники, проводят занятия по тактико-специальной, разведывательной подготовке и вождению боевых машин. Для занятий по огневой подготовке для различных видов вооружения в 10 раз увеличен расход боеприпасов, в том числе, для специального бесшумного оружия: снайперской винтовки «Винторез», автомата «Вал», пистолетов ПСС.

Завершатся лагерные сборы разведывательных подразделений ЮВО проведением масштабных тактико-специальных учений на территории 14 общевойсковых полигонов, в которых примут участие около шести тысяч разведчиков и будет задействовано до 700 единиц вооружения и военной техники.