Более 5 тыс. военнослужащих ЮВО выполнили боевые стрельбы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. / ТАСС /. Более пяти тысяч артиллеристов Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы и выполнили другие огневые задачи.

Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова в едином замысле тактической обстановки ракетные и артиллерийские соединения, а также корабли, оперативно-тактическая авиация и части ПВО отработали более 900 нормативов. Более 5 тыс. военнослужащих в составе расчетов и экипажей выполнили около 500 огневых задач, в том числе более 300 с боевой стрельбой", — сказал он.

В боевой подготовке было задействовано более 500 единиц артиллерийских установок и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия «Тюльпан», реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Смерч», «Ураган», «Град», самоходные гаубицы «Мста-С», а также оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» и ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр».

Также к подготовке привлекались более 20 самолетов и вертолетов.

Кроме того, по словам Астафьева, группы управления разведывательно-ударными действиями объединений округа впервые отработали нормативы по подготовке заданий для применения крылатых ракет.

Управление огнем было организовано с командных пунктов объединений в пяти регионах — Дагестане, Северной Осетии, на Ставрополье, в Ростовской области и в Крыму и в акваториях Черного и Каспийского морей.