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Ударная группа ТОФ уничтожила «корабли противника» ракетами «Москит»
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Ударная группа ТОФ уничтожила «корабли противника» ракетами «Москит» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Надводные цели находились в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей.
Удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели в акватории Охотского моря нанесла корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров в рамках маневров «Восток-2018».
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей, выполнявших боевое упражнение. По данным объективного контроля, все три крылатые ракеты поразили цель.
Безопасность района стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.
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