Ударная группа ТОФ уничтожила «корабли противника» ракетами «Москит»

Надводные цели находились в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей.

Удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели в акватории Охотского моря нанесла корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров в рамках маневров «Восток-2018».

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России , судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей, выполнявших боевое упражнение. По данным объективного контроля, все три крылатые ракеты поразили цель.

Безопасность района стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.