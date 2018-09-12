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Инвестиции в разработку самолета МС-21 составят более 460 млрд рублей
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Инвестиции в разработку самолета МС-21 составят более 460 млрд рублей 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Инвестиции в разработку ближне— и среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения МС-21 составят 465 млрд рублей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания на Иркутском авиазаводе.
«Это важный для развития отрасли страны проект, реализуется при поддержке государства. Общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 миллиардов рублей», — сказал Борисов. Его слова приводит РИА «Новости».
Он напомнил, что для МС-21 был создан и проходит сертификационные испытания новый тип двигателя — ПД-14.
«Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50% будет поставляться российским авиакомпаниям», — сказал вице-премьер.
Он уточнил, что поставки заказчикам начнутся с 2020 года.
МС-21 — российский пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Производитель — корпорация «Иркут». Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года.
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