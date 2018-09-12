Инвестиции в разработку самолета МС-21 составят более 460 млрд рублей

Инвестиции в разработку ближне— и среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения МС-21 составят 465 млрд рублей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания на Иркутском авиазаводе

«Это важный для развития отрасли страны проект, реализуется при поддержке государства. Общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 миллиардов рублей», — сказал Борисов. Его слова приводит РИА «Новости»

Он напомнил, что для МС-21 был создан и проходит сертификационные испытания новый тип двигателя — ПД-14.

«Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50% будет поставляться российским авиакомпаниям», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что поставки заказчикам начнутся с 2020 года.