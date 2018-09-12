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В создание самолета МС-21 до 2025 года вложат более 465 млрд рублей
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В создание самолета МС-21 до 2025 года вложат более 465 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Общая стоимость проекта по созданию пассажирского самолета МС-21 до 2025 года составит порядка 465 млрд рублей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«Это важный для развития отрасли, страны проект, реализуется при поддержке государства. Общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 млрд рублей», — сказал он, передает ТАСС.
Борисов добавил, что общий объем поставок российского авиалайнера МС-21 планируется на уровне около 870 самолетов.
«Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50% будет поставляться российским авиакомпаниям», — сказал он.
В начале сентября министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что новый российский пассажирский самолет МС-21 будет готов к презентации через несколько месяцев.
МС-21 предназначен для воздушных трасс протяженностью до 5,5 тыс. км во всех климатических зонах, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Крейсерская скорость судна — 850 км/час. МС-21 может взлетать с аэродромов, расположенных на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.
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