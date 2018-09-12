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В создание самолета МС-21 вложат более 460 миллиардов рублей до 2025 года
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В создание самолета МС-21 вложат более 460 миллиардов рублей до 2025 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 12 сен — РИА Новости. Более 460 миллиардов рублей вложат в создание ближне— и среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения МС-21, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Это важный для развития отрасли страны проект, реализуется при поддержке государства. Общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 миллиардов рублей", — сказал Борисов на совещании на Иркутском авиационном заводе в среду.
Он напомнил, что для МС-21 был создан и проходит сертификационные испытания новый тип двигателя — ПД-14.
"Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50% будет поставляться российским авиакомпаниям", — сказал вице-премьер.
Он заявил, что серийные поставки заказчикам должны начаться с 2020 года.
МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он придет на смену советским самолетам «Ту», «Як» и «Ан».
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