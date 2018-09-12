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Военная полиция ВВО сорвала «диверсию» на переправе через реку в ходе учений «Восток-2018»
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Военная полиция ВВО сорвала «диверсию» на переправе через реку в ходе учений «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения военной полиции отразили несколько атак условных диверсионных групп во время переброски военной техники через реку Зея в Амурской области.
Несколько атак диверсионных групп «противника» удалось отразить подразделениям военной полиции Восточного военного округа во время переброски военной техники через реку Зея в Амурской области в рамках учений «Восток-2018».
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, военные полицейские своевременно отреагировали и обезвредили условных диверсантов. Также в ходе эпизода дежурным подразделением противовоздушной обороны был отражен налет боевых дронов на позиции подразделений на марше, роль которых выполняли промышленные квадрокоптеры различных модификаций.
Всего в розыгрыше практических действий на переправе через реку Зея было задействовано около 1 тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники.
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