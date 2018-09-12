Подразделения военной полиции ВВО отразили атаки условных диверсантов на крупный речной транспортный узел

Кроме того, в рамках маневров «Восток» дежурным подразделением ПВО был отражен налет боевых дронов на позиции подразделений на марше, роль которых выполняли квадрокоптеры.

В рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» подразделения военной полиции Восточного военного округа отразили несколько атак условных диверсионных групп во время переброски военной техники через реку Зея в Амурской области.

Условные диверсии были устроены с нападением на паромную переправу, возведенные автомобильный и железнодорожный мосты, а также склад хранения горючего.

Военные полицейские своевременно отреагировали и обезвредили условных диверсантов. Также в ходе эпизода дежурным подразделением противовоздушной обороны был отражен налет боевых дронов на позиции подразделений на марше, роль которых выполняли промышленные квадрокоптеры различных модификаций.

Всего в розыгрыше практических действий на переправе через реку Зея было задействовано около 1 тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники.