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Подразделения военной полиции ВВО отразили атаки условных диверсантов на крупный речной транспортный узел
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Подразделения военной полиции ВВО отразили атаки условных диверсантов на крупный речной транспортный узел 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, в рамках маневров «Восток» дежурным подразделением ПВО был отражен налет боевых дронов на позиции подразделений на марше, роль которых выполняли квадрокоптеры.
В рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» подразделения военной полиции Восточного военного округа отразили несколько атак условных диверсионных групп во время переброски военной техники через реку Зея в Амурской области.
Условные диверсии были устроены с нападением на паромную переправу, возведенные автомобильный и железнодорожный мосты, а также склад хранения горючего.
Военные полицейские своевременно отреагировали и обезвредили условных диверсантов. Также в ходе эпизода дежурным подразделением противовоздушной обороны был отражен налет боевых дронов на позиции подразделений на марше, роль которых выполняли промышленные квадрокоптеры различных модификаций.
Всего в розыгрыше практических действий на переправе через реку Зея было задействовано около 1 тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники.
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