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Как новейший истребитель Су-30СМ готовят к вылету: кадры работы наземного персонала
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Как новейший истребитель Су-30СМ готовят к вылету: кадры работы наземного персонала 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Современный самолет имеет множество систем, каждая должна работать без единого замечания.
Перед вылетом проходит проверка всех лючков, систем и механизмов истребителя, заправка самолета специальными жидкостями и проверка остальных систем, рассказал «Звезде» представитель наземного технического персонала.
По его словам, начинается все с визуального осмотра. Проверяются все приборы, все антенны, каждый лючок, чтобы все было исправно. После этого самолет заправляется топливом, азотом, кислородом и другими специальными жидкостями. Каждый специалист осматривает свой элемент конструкции, чтобы все было законтрено, не было подтеков, чтобы все было на своих местах.
После завершения визуального осмотра, наземный персонал переходит в кабину, где проверяются на работоспособность все системы.
Ранее самолеты ВКС РФ нанесли удар по условному противнику в рамках масштабных маневров «Восток-2018».
Су-30СМ — двухместный истребитель для завоевания господства в воздухе. Создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков.
Подробнее о самолете читайте в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».
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