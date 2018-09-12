Борисов заявил, что российские военные перейдут на «Ангару» и «Союзы»

ИРКУТСК , 12 сентября. / ТАСС /. Пусков ракет «Протон» в государственной программе вооружений не запланировано, военные запуски переводятся на «Ангару» и «Союз». Об этом журналистам рассказал вице-премьер Юрий Борисов

"Многие рассуждают: нужна «Ангара» или не нужна. Она является основным носителем для вооруженных сил. Все пуски в рамках текущей государственной программы вооружений спланированы либо на «Союзах», либо на «Ангаре-1.2», либо на «Ангаре-А5», — сказал он.

"Ангара" — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет «Протон-М» и «Рокот». Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года; тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.