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Борисов заявил, что российские военные перейдут на «Ангару» и «Союзы»
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Борисов заявил, что российские военные перейдут на «Ангару» и «Союзы» 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Пусков ракет «Протон» в государственной программе вооружений не запланировано, военные запуски переводятся на «Ангару» и «Союз». Об этом журналистам рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
"Многие рассуждают: нужна «Ангара» или не нужна. Она является основным носителем для вооруженных сил. Все пуски в рамках текущей государственной программы вооружений спланированы либо на «Союзах», либо на «Ангаре-1.2», либо на «Ангаре-А5», — сказал он.
"Ангара" — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет «Протон-М» и «Рокот». Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года; тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.
Ранее на форуме «Армия-2018» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей «Протон-М» завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет.
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