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Кому из ветеранов боевых действий положены дополнительный отпуск?
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Кому из ветеранов боевых действий положены дополнительный отпуск? 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Кому предоставляется дополнительный отпуск как ветеранам боевых действий? Только военнослужащим, в том числе уволенным в запас? И могут ли пользоваться им те, кто работал в войсках?
На дополнительный отпуск до 35 календарных дней без сохранения зарплаты имеют право ветераны боевых действий, указанные в подпунктах 1 — 4, 5 пункта 1 ст. 3 закона РФ «О ветеранах», пояснили в Правовом управлении Федерации профсоюзов РТ.
Это военнослужащие, в том числе уволенные в запас, военнообязанные, призванные на военные сборы, направленные в другие государства органами госвласти СССР или РФ и участвовавшие в боевых действиях в этих государствах, а также на территории РФ.
Это военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов. А также лётчики и члены лётных экипажей гражданской авиации, выполнявших полёты в Афганистан.
Те, кто обслуживал воинские части ВС СССР и РФ на территориях других государств в период ведения там боевых действий и получил в связи с этим ранения, контузии, награждённые орденами или медалями СССР (РФ) за участие в обеспечении этих боевых действий.
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