Кому из ветеранов боевых действий положены дополнительный отпуск?

Кому предоставляется дополнительный отпуск как ветеранам боевых действий? Только военнослужащим, в том числе уволенным в запас? И могут ли пользоваться им те, кто работал в войсках?

На дополнительный отпуск до 35 календарных дней без сохранения зарплаты имеют право ветераны боевых действий, указанные в подпунктах 1 — 4, 5 пункта 1 ст. 3 закона РФ «О ветеранах», пояснили в Правовом управлении Федерации профсоюзов РТ.

Это военнослужащие, в том числе уволенные в запас, военнообязанные, призванные на военные сборы, направленные в другие государства органами госвласти СССР или РФ и участвовавшие в боевых действиях в этих государствах, а также на территории РФ.

Это военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов. А также лётчики и члены лётных экипажей гражданской авиации, выполнявших полёты в Афганистан.

Те, кто обслуживал воинские части ВС СССР и РФ на территориях других государств в период ведения там боевых действий и получил в связи с этим ранения, контузии, награждённые орденами или медалями СССР (РФ) за участие в обеспечении этих боевых действий.