У союза России и Китая не нашли перспектив из-за колониальных амбиций Пекина

Эксперт рассказал НСН, почему глава Пентагона , усомнившийся в долгосрочном союзе России Китая , абсолютно прав.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, несмотря на совместные боевые учения России и Китая, он не считает возможным военный союз двух стран. По его словам, Москва и Пекин преследуют свои интересы, и их мало что может объединить в долгосрочной перспективе.

Стратегические цели у России и Китая действительно не совпадают, заявил в эфире НСН ведущий переводчик с китайского языка, публицист и писатель Кирилл Котков. По его словам, тот факт, что учения «Восток-2018» проходят на российской территории, играет в пользу Китая, который не отказывался от своих претензий на значительную часть России.