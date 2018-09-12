У союза России и Китая не нашли перспектив из-за колониальных амбиций Пекина 

Эксперт рассказал НСН, почему глава Пентагона, усомнившийся в долгосрочном союзе России и Китая, абсолютно прав.
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, несмотря на совместные боевые учения России и Китая, он не считает возможным военный союз двух стран. По его словам, Москва и Пекин преследуют свои интересы, и их мало что может объединить в долгосрочной перспективе.
Стратегические цели у России и Китая действительно не совпадают, заявил в эфире НСН ведущий переводчик с китайского языка, публицист и писатель Кирилл Котков. По его словам, тот факт, что учения «Восток-2018» проходят на российской территории, играет в пользу Китая, который не отказывался от своих претензий на значительную часть России.
Рар о «Восток-2018»: Запад сам толкает Россию в объятия Китая «Сотрудничество России и Китая, прежде всего, выгодно самому Китаю. Обратите внимание, что учения проходят на нашей территории. Они проходят, в том числе и в Забайкалье, а это, между прочим, регион, на который Китай претендует. Претензии Китая на значительную часть нашей страны никто не отменял. Просто есть претензии открытые, есть претензии скрытые», — отметил эксперт. В качестве примера собеседник НСН упомянул ситуацию с вырубкой лесов в Сибири, где было собрано свыше 640 тысяч подписей за прекращение вырубки леса, который потом «за копейки» продается в Китай. «В Китае по этому поводу вышла статья, содержание которой было следующее: если бы этот лес не рубился, он бы просто сгнил, и вообще это наши исконные земли, и Сибирь раньше принадлежала Китаю. В Китае нет независимых средств массовой информации, это не США, где Fox News говорит одно, а CNN может говорить нечто дорогое. Все СМИ Китая под жестким контролем партии правительства. Таким образом, была озвучена точка зрения Китая», — рассказал публицист. Из своего опыта работы переводчиком, Котков отметил, что на бытовом уровне претензии китайцев еще сильнее, и люди в открытую спрашивают, когда Россия отдаст Китаю «его» территории. Именно поэтому, считает эксперт, у Москвы и Пекина нет никаких стратегических перспектив сотрудничества. «Если мы посмотрим на 300-летнюю историю российско-китайских отношений, мы видим, что она волнообразная. Теплые отношения сменялись периодами холодных. Сейчас у нас теплые отношения, но опять-таки, это довольно односторонние отношения. Китай не заинтересован в сильной России, он заинтересован в колонии. В территории, где можно задешево покупать ресурсы, где можно строить вредные предприятия. „Если будет правительство, которое нам выгодно, то пусть оно будет так, а если придет какое-то другое правительство, то можно тогда и претензии заявить“. Что касается нашего правительства, то оно, откровенно говоря, делает хорошую мину при плохой игре. Так что Джеймс Мэттис абсолютно прав. Его позиция абсолютно объективна. Надо сказать, что во главе Пентагона сейчас стоит очень адекватный, очень профессиональный человек», — пояснил Котков. «Готовимся отражать агрессию». Генерал назвал задачи учений «Восток-2018» В заключении, собеседник НСН допустил, что совместные учения «Восток-2018» могут быть использованы «кое-кем» для обката театра будущих военных действий. Причем это было бы не впервые в истории России, ведь в начале 30-х годов прошлого века на территории РФ обучались немецкие летчики. Однако, отметил Котков, в этом случае сотрудничество было взаимовыгодным, так как у Германии, как у передовой промышленной державы даже после Первой Мировой войны, было чему поучиться. Напомним, крупные военные учения «Восток-2018» стартовали 11 сентября в России. Манёвры будут проходить под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. В них примут участие около 300 тысяч военнослужащих из РФ, а также около 2,5 тысяч представителей Китая. Также в условиях, приближенных к боевым, будет проверена военная техника, в том числе свыше 1 тысячи самолётов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков и других машин, до 80 кораблей. Завершатся учения 17 сентября.