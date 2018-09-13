The Diplomat (Япония): США и Индия продолжают переговоры по вопросу о приобретении Индией зенитных ракетных комплексов С-400

США и Индия продолжают обсуждать запланированную Индией покупку пяти зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», а также угрозы Вашингтона ввести против Нью-Дели экономические санкции в том случае, если Индия все же решит приобрести эту современную российскую военную технику.

Пока сторонам не удалось достичь соглашения, о чем сообщил высокопоставленный американский чиновник. «Мы продолжаем вести переговоры с индийским руководством по вопросу о способах заставить Россию ответить за ее поведение», — сообщила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэлл (Alice Well) в ходе беседы с репортерами 10 сентября.

В связи с теми событиями, которые правительство США рассматривает как спонсируемую государством операцию влияния, направленную на то, чтобы оказать воздействие на исход президентских выборов 2016 года в США, Конгресс принял закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), вступивший в силу в январе 2018 года.

Этот американский закон требует введения обязательных экономических санкций против стран, которых импортируют российскую военную технику. Однако подписанный в этом году Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону дает администрации Трампа право игнорировать требование о введении обязательных санкций в соответствии с законом CAATSA в определенных обстоятельствах, если речь идет о более старых российских системах.

На вопрос о том, будут ли введены санкции против Индии, как того требует закон CAATSA, Уэлл ответила, что санкции в первую очередь «направлены против России». «Мы прорабатываем возможные последствия применения CAATSA и его значение», — добавила она. Несмотря на то, что С-400 никак нельзя отнести к категории устаревающей военной техники, — эти комплексы считаются самыми современными зенитными ракетными системами дальнего перехвата, имеющимися в распоряжении России в настоящее время, — Уэлл отметила, что у президента Дональда Трампа есть право не вводить санкции.

«Это право, предоставленное президенту Конгрессом, дает ему возможность самому принимать решения. Эти решения будут приниматься на основании обстоятельств в каждом конкретном случае».

Известно, что за пять зенитных ракетных комплексов С-400 Индия заплатит 5,5 миллиардов долларов. Москва была для Нью-Дели крупнейшим поставщиком военной техники с 1960-х годов, и, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2012 по 2016 год 68% индийского импорта оружия прибыло из России.

«Я думаю, мы хорошо понимаем характер наследия индийских вооруженных сил, а также их сотруднические отношения с Россией в области обороны. В центре наших переговоров сейчас оказались оборонные закупки, которые помогут сформировать стратегические связи Индии на ближайшие десятилетия, и то воздействие, которое они могут оказать на совместимость и способность в будущем укреплять партнерские отношения с США и другими странами», — объяснила Уэлл.