Тральные группы ТОФ очистили океан от мин «противника» на учениях «Восток-2018»

Тральным группам предстоит отработать эпизоды, связанные с поиском мин и минных постановок. Корабли ТОФ взаимодействуют с подлодками и самолетами морской авиации.

Корабельные тральные группы ТОФ начали выполнять задачи по противоминному обеспечению северо-западных районах Тихого океана. Тренировка проходит в рамках масштабных маневров «Восток-2018».

Тральным группам предстоит отработать эпизоды, связанные с поиском мин и минных постановок. Корабли ТОФ взаимодействуют с подлодками и самолетами морской авиации для решения задач.

В зоне разворачиваются разнородные группировки кораблей, отработка мин происходит по их маршрутам. Все данные о наличии мин и наиболее опасных районов тральные группы немедленно передают в штаб руководства учениями.

Кроме того, были отработаны задачи обнаружения подводных лодок «противника». Поисковые ударные группы при поддержке самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-27 обезопасили район для основных сил. Всего в эпизоде приняли участие более десяти тральщиков и около 15 противолодочных кораблей.