Тральные группы ТОФ очистили океан от мин «противника» на учениях «Восток-2018» 

Тральным группам предстоит отработать эпизоды, связанные с поиском мин и минных постановок. Корабли ТОФ взаимодействуют с подлодками и самолетами морской авиации.
Корабельные тральные группы ТОФ начали выполнять задачи по противоминному обеспечению северо-западных районах Тихого океана. Тренировка проходит в рамках масштабных маневров «Восток-2018».
Тральным группам предстоит отработать эпизоды, связанные с поиском мин и минных постановок. Корабли ТОФ взаимодействуют с подлодками и самолетами морской авиации для решения задач.
В зоне разворачиваются разнородные группировки кораблей, отработка мин происходит по их маршрутам. Все данные о наличии мин и наиболее опасных районов тральные группы немедленно передают в штаб руководства учениями.
Кроме того, были отработаны задачи обнаружения подводных лодок «противника». Поисковые ударные группы при поддержке самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-27 обезопасили район для основных сил. Всего в эпизоде приняли участие более десяти тральщиков и около 15 противолодочных кораблей.
Масштабные маневры «Восток-2018».проводятся 11 по 17 сентября под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.