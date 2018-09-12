Ещё
Раскрыты причины неспособности ВМС Украины противостоять России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты причины неспособности ВМС Украины противостоять России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Военно-морские силы Украины, в боевой состав которых входят всего несколько кораблей, не смогут оказать как военного, так и психологического воздействия на Россию, считает бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. Его цитирует РИА Новости в среду, 12 сентября.
«ВМС Украины, мягко говоря, никудышные, их сегодня почти не осталось как таковых», — сказал Валуев.
Схожей точки зрения придерживается бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов. «Двумя-тремя бронекатерами они никакой погоды не сделают, и было бы мудрее с их стороны исполнять правила, сложившиеся в связи с открытием Крымского моста. Нужна обязательная лоцманская проводка и досмотр судов», — сказал собеседник агентства.
9 сентября в СМИ появилась информация о том, что военно-морские силы Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Увеличение своего присутствия в этой морской зоне Киев анонсировал в конце августа. Украинское руководство опасается военно-экономической блокады со стороны России.
Так, бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук полагает, что цель Москвы — отрезать Украину от моря, тем самым превратив ее в континентальное государство.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина72
Япония отказала Путину542
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева109
Норкин взбесил россиян689
Киев выразил протест Москве24
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:52
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина
Общество Политика
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение