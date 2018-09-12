Раскрыты причины неспособности ВМС Украины противостоять России

«ВМС Украины, мягко говоря, никудышные, их сегодня почти не осталось как таковых», — сказал Валуев.

Схожей точки зрения придерживается бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов . «Двумя-тремя бронекатерами они никакой погоды не сделают, и было бы мудрее с их стороны исполнять правила, сложившиеся в связи с открытием Крымского моста. Нужна обязательная лоцманская проводка и досмотр судов», — сказал собеседник агентства.

9 сентября в СМИ появилась информация о том, что военно-морские силы Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Увеличение своего присутствия в этой морской зоне Киев анонсировал в конце августа. Украинское руководство опасается военно-экономической блокады со стороны России.