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Адмирал оценил шансы ВМС Украины «противостоять» России
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Адмирал оценил шансы ВМС Украины «противостоять» России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 17 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Военно-морские силы (ВМС) Украины не смогут оказать ни военного, ни психологического воздействия на Россию из-за своего фактического отсутствия, а военно-политические авантюры лишь дискредитируют Киев, заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.
Валуев заявил, что «если ВМС Украины, мягко говоря, никудышные, их сегодня почти не осталось как таковых, то сухопутная составляющая при должном наращивании может составить кое-какую силу», однако реальной же целью всех маневров является удерживание «ненавистной большинству украинского населения» власти «у руля», передает РИА «Новости».
При этом, полагает адмирал, все это не принесет пользы режиму действующего президента Украины Петра Порошенко.
В свою очередь бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов заявил, что Украина не сможет сделать что-либо «двумя-тремя бронекатерами», и «было бы мудрее с их стороны исполнять правила, сложившиеся в связи с открытием Крымского моста».
«Нужна обязательная лоцманская проводка и досмотр судов. Доверия украинским властям уже нет», — подчеркнул адмирал.
Ранее командующий сухопутными войсками ВС Украины Сергей Попко заявил об усилении группировки войск на азовском направлении из-за «агрессивных» действий России.
До этого председатель комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявляла, что Киев готов привлечь зарубежных партнеров, чтобы ответить на действия России в Азовском море.
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