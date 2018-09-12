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Новые фото российского лазерного комплекса «Пересвет» появились в Сети
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Новые фото российского лазерного комплекса «Пересвет» появились в Сети 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Новейший лазерный комплекс «Пересвет» заметили на железнодорожных платформах. Фотографии элементов уникальной российской боевой системы появились на форуме «Авиабаза» и в Twitter.
Многих экспертов удивило, что данная установка путешествует по стране так открыто, без какой-либо маскировки брезентом.
Первая информация о создании данного супероружия была обнародована в марте текущего года Президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.
Поскольку эта убойная новинка была безымянной, то Министерство обороны объявило конкурс на лучшее название для нее. В результате комплекс стал именоваться «Пересветом».
Официальных подробностей о целях, для которых создан этот мощный лазер, пока нет, однако есть мнение, что он способен эффективно бороться с различными воздушными объектами, в том числе ракетами различных типов.
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