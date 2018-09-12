Волкер заявил о готовности США поставлять оружие Украине в связи с ситуацией на Азове

"Вы упомянули Азовское море, и это действительно предмет серьезной озабоченности. Россия резко нарастила присутствие военных кораблей и проверяет входящие и выходящие корабли в столь агрессивной манере, как никогда прежде. Это дополнительный предмет обеспокоенности. Но у нас есть общее ощущение, что мы готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей", — сказал Волкер в интервью Deutsche Welle , отвечая на вопрос, связан ли с ростом напряженности в Азовском море сигнал о готовности администрации США поставить Украине дополнительное летальное оружие.

При этом он отметил, что считает поставленные США антиснайперские и особенно противотанковые ракетные комплексы «очень полезными для Украины с точки зрения обороны». «Конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины», — заявил Волкер.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко сообщил, что по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Во вторник замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк проинформировал о переброске на Азовское море бронекатеров.

Эти шаги реализуются в рамках комплекса мероприятий по усилению военного присутствия Украины в Азовском море, утвержденного 6 сентября Советом нацбезопасности и обороны по указу президента Петра Порошенко . В частности, речь идет о создании в регионе корабельно-катерной группировки и обеспечении подразделений береговой обороны «новейшим высокоточным ракетным оружием». Тогда же президент Петр Порошенко поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции — подготовить предложения «о юридической защите национальных интересов» в данном регионе.