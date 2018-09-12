Волкер заявил о готовности США поставлять оружие Украине в связи с ситуацией на Азове 

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. США обеспокоены ситуацией на Азовском море и готовы продолжить поставки Украине вооружений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
"Вы упомянули Азовское море, и это действительно предмет серьезной озабоченности. Россия резко нарастила присутствие военных кораблей и проверяет входящие и выходящие корабли в столь агрессивной манере, как никогда прежде. Это дополнительный предмет обеспокоенности. Но у нас есть общее ощущение, что мы готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей", — сказал Волкер в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос, связан ли с ростом напряженности в Азовском море сигнал о готовности администрации США поставить Украине дополнительное летальное оружие.
При этом он отметил, что считает поставленные США антиснайперские и особенно противотанковые ракетные комплексы «очень полезными для Украины с точки зрения обороны». «Конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины», — заявил Волкер.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко сообщил, что по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Во вторник замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк проинформировал о переброске на Азовское море бронекатеров.
Эти шаги реализуются в рамках комплекса мероприятий по усилению военного присутствия Украины в Азовском море, утвержденного 6 сентября Советом нацбезопасности и обороны по указу президента Петра Порошенко. В частности, речь идет о создании в регионе корабельно-катерной группировки и обеспечении подразделений береговой обороны «новейшим высокоточным ракетным оружием». Тогда же президент Петр Порошенко поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции — подготовить предложения «о юридической защите национальных интересов» в данном регионе.
Вопрос об использовании акватории Азова обострился после того, как 25 мая погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом, экипажу которого до сих пор не удается вернуться домой. После этого российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости усилить военное присутствие в Азовском море, чтобы противодействовать этому. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о намерении поднять вопрос о расторжении договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от декабря 2003 года, признающего воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, и провести в нем границу. Статус внутренних вод позволяет обоим государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.