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США обеспокоились активностью России в Азовском море
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США обеспокоились активностью России в Азовском море 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Lenta.ru
США обеспокоены обострением обстановки в Азовском море, в связи с чем готовы продолжить поставки вооружений Украине. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
По его словам, ситуация в Азовском море — «это действительно предмет серьезной озабоченности». «Россия резко нарастила присутствие военных кораблей и проверяет входящие и выходящие корабли в столь агрессивной манере, как никогда прежде. Это дополнительный предмет обеспокоенности. Но у нас есть общее ощущение, что мы готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей», — указал Волкер.
Также спецпредставитель Госдепа считает, что уже состоявшиеся поставки американского оружия Киеву были «очень полезны для Украины с точки зрения обороны». «Особенно противотанковые комплексы — чтобы сдержать новую агрессию со стороны России. Американский Конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины», — добавил он.
9 сентября в СМИ появилась информация о том, что военно-морские силы Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Увеличение своего присутствия в этой морской зоне Киев анонсировал в конце августа. Украинское руководство опасается военно-экономической блокады со стороны России.
29 августа на Украине заявили о разработке плана для отражения «агрессии» России в Азовском море. По мнению бывшего командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, прежде всего Киеву следует разработать вероятные сценарии действий России. Вторым шагом, отмечает он, должны стать «политические, экономические, информационные и, в конце концов, силовые „домашние заготовки“ на случай обострения обстановки при любом из возможных сценариев действий России».
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.
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