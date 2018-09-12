ВКС РФ наносят бомбовый удар по «врагу»: кадры маневров «Восток-2018

В рамках учений «Восток-2018» самолеты воздушно-космических сил России нанесли удар по наземным целям условного противника.

В маневрах были задействованы истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.

Перед активной фазой учений пилоты провели тренировки, осваиваясь в дальневосточном небе.

Вместе с боевыми самолетами отражать авиаудары условного противника готовятся части ПВО. Зенитно-ракетные полки занимают полевые позиции, комплексы С-300 приводятся в боевую готовность.

Всего в учениях участвуют около тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников.