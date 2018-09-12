ВКС РФ наносят бомбовый удар по «врагу»: кадры маневров «Восток-2018 

В рамках учений «Восток-2018» самолеты воздушно-космических сил России нанесли удар по наземным целям условного противника.
В маневрах были задействованы истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.
Перед активной фазой учений пилоты провели тренировки, осваиваясь в дальневосточном небе.
Вместе с боевыми самолетами отражать авиаудары условного противника готовятся части ПВО. Зенитно-ракетные полки занимают полевые позиции, комплексы С-300 приводятся в боевую готовность.
Всего в учениях участвуют около тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников.