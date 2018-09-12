Шойгу рассказал коллеге из Китая о новейшей системе управления войсками

По словам Шойгу, центр позволяет оперативно принимать решения в круглосуточном режиме: «Когда из одного места нужно управлять межвидовой группировкой, нужны самые современные средства».

"У нас были отдельные операции, когда мы с начальником Генштаба управляли и контролировали ход этих операций с рабочих мест в режиме реального времени. И это не разовый случай, сегодня в армии России это система", — заявил Шойгу, не уточняя, о каких именно операциях идет речь.

С созданием НЦУО у Вооруженных сил РФ появились колоссальные возможности по управлению войсками на отдаленных театрах военный действий, заявил российский министр.

"Многое здесь на полигоне Цугол и вообще на маневрах «Восток-2018» управляется из НЦУО. У нас при переброске войск было задействовано более 250 железнодорожных составов в сутки. И всем этим, конечно, надо управлять", — заключил он.