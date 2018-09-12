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Истребители МиГ-31БМ ушли из под условного удара на маневрах «Восток-2018»
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Истребители МиГ-31БМ ушли из под условного удара на маневрах «Восток-2018» 

ТАСС 54 минуты назад
ТАСС, 12 сентября. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработали на маневрах «Восток-2018» выход из-под удара условного противника.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ выполнили задачи наращивания дежурных сил по противовоздушной обороне, вывода авиационной техники из-под удара условного противника и прикрытия воздушного пространства от ракетных ударов", — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что в ходе эпизода для выхода из под условного удара истребительные части Центрального военного округа перебазировались из Красноярского и Пермского края на оперативные аэродромы.
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